Воспитанник могилевского спецучилища получил травму при попытке побега

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«По имеющейся информации, из спецучилища закрытого типа города Могилева был совершен побег 6 воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия. Во время побега, прыгая через забор, один из сбежавших получил травму позвоночника», — проинформировали в министерстве.

При поступлении сигнала от родителей по факту побега и избиения сотрудниками спецучилища этих подростков представители Министерства образования были направлены для принятия мер реагирования. Все дальнейшие решения принимались совместно с правоохранительными органами.

«Любое насилие в учреждениях образования недопустимо. Для предупреждения подобных проявлений принят ряд управленческих и организационных решений. Этот вопрос находится на контроле в Министерстве образования», — отметили в ведомстве.