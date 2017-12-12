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13:07 (мск), источник: БЕЛТА

Воспитанник могилевского спецучилища получил травму при попытке побега

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанник могилевского спецучилища получил травму при попытке побега, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Источник: БЕЛТА

«По имеющейся информации, из спецучилища закрытого типа города Могилева был совершен побег 6 воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия. Во время побега, прыгая через забор, один из сбежавших получил травму позвоночника», — проинформировали в министерстве.

При поступлении сигнала от родителей по факту побега и избиения сотрудниками спецучилища этих подростков представители Министерства образования были направлены для принятия мер реагирования. Все дальнейшие решения принимались совместно с правоохранительными органами.

«Любое насилие в учреждениях образования недопустимо. Для предупреждения подобных проявлений принят ряд управленческих и организационных решений. Этот вопрос находится на контроле в Министерстве образования», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК возбуждено в отношении директора спецучилища и его заместителя, они задержаны и заключены под стражу. Расследованием занимается УСК по Могилевской области. Следствие установило, что двое мужчин при выяснении у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища избили несовершеннолетних. Затем они организовали незаконное помещение подростков в комнату, ограничив тем самым свободу.

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