Отомстила за побои. Карагандинец просидел в СИЗО из-за ложных показаний школьницы

Согласно материалам уголовного дела, лжепокушение на изнасилование произошло в поселке Актау (недалеко от Темиртау) 25 июня этого года. Именно тогда 15-летняя жительница поселка вместе с мамой обратились в полицию с заявлением о не доведенном до конца изнасиловании, на которое якобы покусился знакомый девушки. Школьница рассказала следователю, что ее обидчик пришел в квартиру ее подруги, где она ночевала, и пытался ее изнасиловать.
«Он завел меня в ванную комнату, потребовал, чтобы я разделась. Я стала кричать, а он ударил меня. Услышав мои крики, ко мне на помощь пришла подруга. Она потребовала, чтобы он открыл дверь, и пригрозила, что вызовет полицию. После этого он открыл дверь», — говорится в первичных показаниях девушки.
Уголовное дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. В суде школьница и ее законный представитель поменяли свои показания. Они заявили, что произошло недоразумение и парень не пытался изнасиловать девочку. Свои первичные показания девушка объяснила обидой, которую затаила на подсудимого из-за побоев.
Как оказалось, между школьницей и подсудимым действительно произошел конфликт. Они поругались, и он ударил ее. После этого девушка затаила обиду. В суде потерпевшая сторона ходатайствовала об освобождении подсудимого от уголовной ответственности. Школьница через свою мать и прокурора примирилась с подсудимым, и конфликт был разрешен. Суд вынес постановление прекратить уголовное преследование парня, но ему придется выплатить процессуальные издержки в размере более одного миллиона тенге.
«Суд постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 120 УК РК, то есть “Покушение на изнасилование”. Уголовное дело в отношении него прекратить в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного преступлением вреда», — говорится в материалах дела.