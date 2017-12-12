Отомстила за побои. Карагандинец просидел в СИЗО из-за ложных показаний школьницы

Источник: Tengrinews

Согласно материалам уголовного дела, лжепокушение на изнасилование произошло в поселке Актау (недалеко от Темиртау) 25 июня этого года. Именно тогда 15-летняя жительница поселка вместе с мамой обратились в полицию с заявлением о не доведенном до конца изнасиловании, на которое якобы покусился знакомый девушки. Школьница рассказала следователю, что ее обидчик пришел в квартиру ее подруги, где она ночевала, и пытался ее изнасиловать.

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«Он завел меня в ванную комнату, потребовал, чтобы я разделась. Я стала кричать, а он ударил меня. Услышав мои крики, ко мне на помощь пришла подруга. Она потребовала, чтобы он открыл дверь, и пригрозила, что вызовет полицию. После этого он открыл дверь», — говорится в первичных показаниях девушки.

Уголовное дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. В суде школьница и ее законный представитель поменяли свои показания. Они заявили, что произошло недоразумение и парень не пытался изнасиловать девочку. Свои первичные показания девушка объяснила обидой, которую затаила на подсудимого из-за побоев.

Как оказалось, между школьницей и подсудимым действительно произошел конфликт. Они поругались, и он ударил ее. После этого девушка затаила обиду. В суде потерпевшая сторона ходатайствовала об освобождении подсудимого от уголовной ответственности. Школьница через свою мать и прокурора примирилась с подсудимым, и конфликт был разрешен. Суд вынес постановление прекратить уголовное преследование парня, но ему придется выплатить процессуальные издержки в размере более одного миллиона тенге.