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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчину осудят за удар лбом полицейского

Обвинительное заключение прокуратуры по уголовному делу уже направлено в суд.

В Новосибирске Дзержинский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в избиении полицейского. Перед судом в качестве обвиняемого предстанет 40-летний местный житель. Инцидент произошел в октябре этого года, когда пьяного мужчину доставили в отдел полиции № 5 «Дзержинский»: сотрудники ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирской обалсти. На него надели наручники, но возмущенный мужчина взбунтовался и с силой ударил лбом в лицо сотрудника полиции не менее одного раза.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета по Дзержинскому району Новосибирска, — комментируют в пресс-службе прокуратуры.

Обвинительное заключение уже утверждено.

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