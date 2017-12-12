В Новосибирске мужчину осудят за удар лбом полицейского
Обвинительное заключение прокуратуры по уголовному делу уже направлено в суд.
Обвинительное заключение прокуратуры по уголовному делу уже направлено в суд.
В Новосибирске Дзержинский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в избиении полицейского. Перед судом в качестве обвиняемого предстанет 40-летний местный житель. Инцидент произошел в октябре этого года, когда пьяного мужчину доставили в отдел полиции № 5 «Дзержинский»: сотрудники ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирской обалсти. На него надели наручники, но возмущенный мужчина взбунтовался и с силой ударил лбом в лицо сотрудника полиции не менее одного раза.
— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета по Дзержинскому району Новосибирска, — комментируют в
Обвинительное заключение уже утверждено.