В Новосибирске мужчину осудят за удар лбом полицейского

В Новосибирске Дзержинский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в избиении полицейского. Перед судом в качестве обвиняемого предстанет 40-летний местный житель. Инцидент произошел в октябре этого года, когда пьяного мужчину доставили в отдел полиции № 5 «Дзержинский»: сотрудники ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирской обалсти. На него надели наручники, но возмущенный мужчина взбунтовался и с силой ударил лбом в лицо сотрудника полиции не менее одного раза.