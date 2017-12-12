Пожарные ЧМК помогли в тушении крупного пожара в Металлургическом районе Челябинска

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, на место возгорания оперативно выехала пожарная охрана комбината. Пожар произошел в доме номер три по улице Ярослава Гашека, где загорелся столярный цех. Площадь возгорания превысила 250 квадратных метров. На помощь городским пожарным незамедлительно выехало отделение ПЧ-34, которая осуществляет пожарную охрану Челябинского металлургического комбината.

По словам начальника службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ПАО «ЧМК» Валерий Устинова, Челябинский металлургический комбинат регулярно помогает в ликвидации возгораний не только на территории Металлургического района, но и в других районах Челябинска. Предприятие безвозмездно направляет своих огнеборцев на тушение сложных пожаров.