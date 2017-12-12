Пожарные ЧМК помогли в тушении крупного пожара в Металлургическом районе Челябинска
Входящий в Группу «Мечел» Челябинский металлургический комбинат сегодня, 12 декабря, помог ликвидировать крупный пожар в Металлургическом районе Челябинска.
Входящий в Группу «Мечел» Челябинский металлургический комбинат сегодня, 12 декабря, помог ликвидировать крупный пожар в Металлургическом районе Челябинска.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По словам начальника службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ПАО «ЧМК» Валерий Устинова, Челябинский металлургический комбинат регулярно помогает в ликвидации возгораний не только на территории Металлургического района, но и в других районах Челябинска. Предприятие безвозмездно направляет своих огнеборцев на тушение сложных пожаров.