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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии устроил ДТП с двумя погибшими в Самарской области

Четырехлетний ребенок находится в реанимации.

Страшная авария, которая унесла жизни двоих людей, произошла на днях под Самарой.

В Нефтегорском районе на 82-м километре трассы М-5 «Урал» грузовик «Урал» под управлением жителя Приюта Белебеевского района Башкирии выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Вольво», за рулем которого находился 28-летний мужчина. Очевидцы уверяют, что водитель «Урала» уснул за рулем. Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Два других пассажира иномарки, в том числе четырехлетний ребенок, с серьезными травмами были доставлены в больницу. Малыша прооперировали, за его жизнь все еще борются врачи. Предполагаемый виновник ДТП также в тяжелом состоянии в больнице.

На дороге оказались тонны продуктов, которые перевозили большегрузы. После ДТП движение по трассе было приостановлено, его восстановили только через несколько часов.

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