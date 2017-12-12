В Петербурге возбудили дело после падения женщины в яму с кипятком
Следственные органы в
Следственные органы в
По данным следствия, 10 декабря женщина получила ожоги, провалившись в яму с кипятком у одного из домов по улице Тульской в Центральном районе города, которая образовалась в результате прорыва трубы и провала асфальта. Отмечается, что в настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следственного управления.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.