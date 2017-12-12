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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге возбудили дело после падения женщины в яму с кипятком

Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту госпитализации женщины 1959 года рождения с ожогами 40% тела, которая упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва трубы, сообщает региональное ГСУСК РФ.

По данным следствия, 10 декабря женщина получила ожоги, провалившись в яму с кипятком у одного из домов по улице Тульской в Центральном районе города, которая образовалась в результате прорыва трубы и провала асфальта. Отмечается, что в настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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