В Ирбите местная жительница, катаясь на санках, погибла в ДТП

В Ирбите произошло ДТП, в результате которого погибла 31-летняя местная жительница. Накануне вечером пострадавшая вместе с 27-летним гражданским супругом решили съездить в магазин. Мужчина, будучи пьяным, сел за руль снегохода. Женщина разместилась на санках, прицепленных к буксировщику сзади. До магазина пара добралась без происшествий, а вот обратная дорога закончилась трагедией.

— Водитель мотобуксировщика «Мухтар-7», со стажем вождения 5 лет, в состоянии алкогольного опьянения, при выезде с прилегающей территории магазина, буксируя прицепные салазки с пассажиром, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-212140». В результате ДТП пассажирка, находящаяся в салазках, от полученных травм скончалась на месте ДТП, — рассказали в УГИБДД Свердловской области.