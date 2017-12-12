Рыбак умер на Обском водохранилище под Новосибирском
Мужчине неожиданно стало плохо во время рыбалки, приехавшие на место медики, констатировали смерть.
Мужчине неожиданно стало плохо во время рыбалки, приехавшие на место медики, констатировали смерть.
Смертью жителя Новосибирской области закончилась рыбалка на Обском море. По предварительным данным, мужчина умер
— Утром пошли на рыбалку семейством, два брата. Брат жаловался, что у него в районе сердца побаливает, но пошел все равно. Сидели, рыбачили. Брат оглядывается, а он упал. Мужчина увидел, что его родственнику плохо и позвонил нам. На место происшествия выехал экипаж спасателей. Мы взяли с собой специальные сани для перевозки пострадавших. Наш доктор констатировал смерть, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник бердского
Мужчину везли до берега 300 метров. Тело передали полицейским. Сейчас устанавливают точную причину смерти мужчины. Следственный комитет начал проверку.