Рыбак умер на Обском водохранилище под Новосибирском

Смертью жителя Новосибирской области закончилась рыбалка на Обском море. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем. Инцидент произошел сегодня, 12 декабря в районе базы отдыха «Чайка» в Бердске. Звонок поступил в местный поисково-спасательный отряд в 10:45.

— Утром пошли на рыбалку семейством, два брата. Брат жаловался, что у него в районе сердца побаливает, но пошел все равно. Сидели, рыбачили. Брат оглядывается, а он упал. Мужчина увидел, что его родственнику плохо и позвонил нам. На место происшествия выехал экипаж спасателей. Мы взяли с собой специальные сани для перевозки пострадавших. Наш доктор констатировал смерть, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.