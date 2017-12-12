В Уфе неизвестный выстрелил в лица двум прохожим
Полиция разыскивает неизвестного, который расстрелял из травматического пистолета двух прохожих.
Полиция разыскивает неизвестного, который расстрелял из травматического пистолета двух прохожих.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, после этого мужчина скрылся на иномарке. Инцидент произошел в минувшие выходные по улице Парковой в Октябрьском районе Уфы. Пострадавшие были госпитализированы — злоумышленник выстрелил обоим в лицо. Сейчас стрелка ищут сотрудники правоохранительных органов.
— Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Обстоятельства пока не разглашаются, — прокомментировали в