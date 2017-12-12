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13:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе неизвестный выстрелил в лица двум прохожим

Полиция разыскивает неизвестного, который расстрелял из травматического пистолета двух прохожих.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, после этого мужчина скрылся на иномарке. Инцидент произошел в минувшие выходные по улице Парковой в Октябрьском районе Уфы. Пострадавшие были госпитализированы — злоумышленник выстрелил обоим в лицо. Сейчас стрелка ищут сотрудники правоохранительных органов.

— Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Обстоятельства пока не разглашаются, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

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