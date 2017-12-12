В Тукаевском районе выявили незаконную раздачу муниципальной земли
Прокуратуры Тукаевского района выявила незаконное отчуждение муниципальной земли, сообщает
Прокуратуры Тукаевского района выявила незаконное отчуждение муниципальной земли, сообщает
По данным прокуратуры, с 2006 по 2011 годы в исполнительных комитетах Бетькинского,
Ущерб муниципалитету оценили в 3 млн рублей. Прокуратура Тукаевского района через суд обязала вернуть участки. 3 заявления суд удовлетворил, еще три находятся на стадии рассмотрения.
Отметим, что Тукаевский район в последнее время фигурировал в новостях следственного комитета РТ. Так, ранее в отношении
Кроме того, по факту загрязнения реки в Тукаевском районе возбудили уголовное дело. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 2 млн рублей.
К слову, главу Тукаевского района Василя Хазеева, который занимал эту должность 12 лет, проводили на пенсию. Его место занял Фаил Камаев.