В Тукаевском районе выявили незаконную раздачу муниципальной земли

По данным прокуратуры, с 2006 по 2011 годы в исполнительных комитетах Бетькинского, Тлянче-Тамакского, Мелекесского и Малошильнинского сельских поселений шести гражданам выдали документы о наличии у них прав на земельные участки площадью 10 тыс. кв. м. На основании этих выписок граждане зарегистрировали право собственности на участки, а затем перепродали их. При этом в похозяйственных книгах нет сведений о том, что эти земли принадлежат гражданам. Более того, некоторые из них никогда не жили в Тукаевском районе и не имели права на получение земли.