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15:25 (мск), источник: АиФ Казань

В Тукаевском районе выявили незаконную раздачу муниципальной земли

Прокуратуры Тукаевского района выявила незаконное отчуждение муниципальной земли, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, с 2006 по 2011 годы в исполнительных комитетах Бетькинского, Тлянче-Тамакского, Мелекесского и Малошильнинского сельских поселений шести гражданам выдали документы о наличии у них прав на земельные участки площадью 10 тыс. кв. м. На основании этих выписок граждане зарегистрировали право собственности на участки, а затем перепродали их. При этом в похозяйственных книгах нет сведений о том, что эти земли принадлежат гражданам. Более того, некоторые из них никогда не жили в Тукаевском районе и не имели права на получение земли.

Ущерб муниципалитету оценили в 3 млн рублей. Прокуратура Тукаевского района через суд обязала вернуть участки. 3 заявления суд удовлетворил, еще три находятся на стадии рассмотрения.

Отметим, что Тукаевский район в последнее время фигурировал в новостях следственного комитета РТ. Так, ранее в отношении экс-главы Тукаевского района Расима Асылгараева возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следователей, в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и Айрата Марданшина под покровительством чиновников и правоохранительных органов Челнов, похитили участок Елабужского лесничества.

Кроме того, по факту загрязнения реки в Тукаевском районе возбудили уголовное дело. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 2 млн рублей.

К слову, главу Тукаевского района Василя Хазеева, который занимал эту должность 12 лет, проводили на пенсию. Его место занял Фаил Камаев.

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