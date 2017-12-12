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15:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жительница Казани в троллейбусе сломала позвоночник

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В троллейбусе № 9 66-летняя женщина получила серьёзную травму при падении, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Инцидент случился на улице Зорге, когда 53-летний водитель резко начал движение от остановки «Братьев Касимовых».

Пассажирку госпитализировали с закрытым компрессионным переломом позвонка.

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