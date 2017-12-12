Жительница Казани в троллейбусе сломала позвоночник
(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В троллейбусе № 9 66-летняя женщина получила серьёзную травму при падении, сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В троллейбусе № 9 66-летняя женщина получила серьёзную травму при падении, сообщает
Инцидент случился на улице Зорге, когда 53-летний водитель резко начал движение от остановки «Братьев Касимовых».
Пассажирку госпитализировали с закрытым компрессионным переломом позвонка.