Суд приговорил к 2 годам условно экс-гендиректора летного отряда «Россия»

Источник: AP 2017

«Приговором суда Одинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сказала представитель суда.

По делу кроме Одинцева проходят заместитель генерального директора отряда Андрей Тюрин, начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман, генеральный директор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий. Тюрину и Рейхтману предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). Вину все фигуранты дела не признают.

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По данным следствия, 60-летнему Тюрину инкриминируется хищение более 32 млн рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов. По версии следствия, согласно тендеру, оборудование должно было быть новым и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские стенды. Как ранее сообщила адвокат Инна Бунтина, с августа 2015 года по август 2016 года во главе отряда был Одинцев, который и подписывал кассовые расходы.

Как считает следствие, организатором мошеннической схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов. Кроме того, под стражу в рамках уголовного дела отправлены двое бизнесменов — руководители производивших и поставлявших стенды фирм Михалевский и Ворновицкий. Тюрин был назначен врио начальника летного отряда в сентябре 2016 года после отстранения от должности Одинцева.