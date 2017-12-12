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14:28 (мск), источник: Новости Перми

Житель Нытвы продал чужой мотоцикл, который ему отдали на ремонт

Нытвенский суд рассмотрел материалы уголовного дела 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в растрате чужого имущества с причинением значительного ущерба.

19-летний молодой человек обратился к знакомому с просьбой отремонтировать его мотоцикл Vento Virage стоимостью 40 тысяч рублей. По знакомству они не стали заключать письменного договора.

Через какое-то время владелец мотоцикла увидел в социальной сети объявление о продаже его транспорта. Молодой человек обратился в полицию.
Выяснилось, что разместивший объявление мужчина получил данный мотоцикл путем обмена. До обмена предыдущий обладатель купил его за девять тысяч рублей у мастера-ремонтника.

Сам виновный объяснил полиции свои действия тем, что продал чужой мотоцикл и хотел отдать деньги законному владельцу, но потом решил оставить их себе — причиной стала сложная финансовая ситуация.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ.

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