Житель Нытвы продал чужой мотоцикл, который ему отдали на ремонт

19-летний молодой человек обратился к знакомому с просьбой отремонтировать его мотоцикл Vento Virage стоимостью 40 тысяч рублей. По знакомству они не стали заключать письменного договора.



Через какое-то время владелец мотоцикла увидел в социальной сети объявление о продаже его транспорта. Молодой человек обратился в полицию.

Выяснилось, что разместивший объявление мужчина получил данный мотоцикл путем обмена. До обмена предыдущий обладатель купил его за девять тысяч рублей у мастера-ремонтника.



Сам виновный объяснил полиции свои действия тем, что продал чужой мотоцикл и хотел отдать деньги законному владельцу, но потом решил оставить их себе — причиной стала сложная финансовая ситуация.



Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ.