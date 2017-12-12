Житель Нытвы продал чужой мотоцикл, который ему отдали на ремонт
Нытвенский суд рассмотрел материалы уголовного дела 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в растрате чужого имущества с причинением значительного ущерба.
Нытвенский суд рассмотрел материалы уголовного дела 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в растрате чужого имущества с причинением значительного ущерба.
19-летний молодой человек обратился к знакомому с просьбой отремонтировать его мотоцикл Vento Virage стоимостью 40 тысяч рублей. По знакомству они не стали заключать письменного договора.
Через
Выяснилось, что разместивший объявление мужчина получил данный мотоцикл путем обмена. До обмена предыдущий обладатель купил его за девять тысяч рублей у
Сам виновный объяснил полиции свои действия тем, что продал чужой мотоцикл и хотел отдать деньги законному владельцу, но потом решил оставить их себе — причиной стала сложная финансовая ситуация.
Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ.