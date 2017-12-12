Директора досугового центра в Озёрске подозревают в растрате

Директор муниципального культурно-досугового центра в Озёрске попал под подозрение в растрате бюджетных средств, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следователей, руководитель учреждения в 2015 году заключил с предпринимателем договор на проведение вечера встречи молодежи с ветеранами-строителями. Встреча не состоялась, однако директор центра подписал документы о перечислении исполнителю 100 тысяч рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — прокомментировали в следственном управлении.