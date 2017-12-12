Директора досугового центра в Озёрске подозревают в растрате
По версии следствия, руководитель учреждения заключил фиктивный договор с предпринимателем.
По версии следствия, руководитель учреждения заключил фиктивный договор с предпринимателем.
Директор муниципального
По версии следователей, руководитель учреждения в 2015 году заключил с предпринимателем договор на проведение вечера встречи молодежи с
«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — прокомментировали в следственном управлении.
Напомним, ранее в получении взяток и растрате бюджетных средств обвинили директора челябинского театра: по данным следователей, руководитель учреждения культуры присвоил 235 тысяч рублей, подписывая документы о выполнении работ, которые на самом деле не проводились.