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14:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Директора досугового центра в Озёрске подозревают в растрате

По версии следствия, руководитель учреждения заключил фиктивный договор с предпринимателем.

Директор муниципального культурно-досугового центра в Озёрске попал под подозрение в растрате бюджетных средств, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следователей, руководитель учреждения в 2015 году заключил с предпринимателем договор на проведение вечера встречи молодежи с ветеранами-строителями. Встреча не состоялась, однако директор центра подписал документы о перечислении исполнителю 100 тысяч рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — прокомментировали в следственном управлении.

Напомним, ранее в получении взяток и растрате бюджетных средств обвинили директора челябинского театра: по данным следователей, руководитель учреждения культуры присвоил 235 тысяч рублей, подписывая документы о выполнении работ, которые на самом деле не проводились.

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