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14:43 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области прекратили полномочия судьи, который попал в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Азовского городского суда Александра Гудкина, попавшего в ДТП после выезда на встречную полосу, говорится в сообщении коллегии.

BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись 12 ноября. Пострадал несовершеннолетний пассажир одной из машин, автомобили были повреждены. По данным полиции, судья выехал на встречную полосу движения, передвигался с подложными госзнаками на машине и отказался после ДТП от медицинского освидетельствования. Административные протоколы были переданы в Ростовский областной суд, но их вернули в полицию из-за отсутствия представления генпрокурора РФ.

«Коллегией вынесено решение о привлечении судьи Азовского городского суда Ростовской области Гудкина к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. В удовлетворении заявления Гудкина об отставке отказано», — говорится в сообщении.

В день ДТП в соцсетях появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими. Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. Позже в суде агентству подтвердили, что участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

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 В Ростовской области прекратили полномочия судьи, который попал в ДТП
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