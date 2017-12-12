В Ростовской области прекратили полномочия судьи, который попал в ДТП

BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись 12 ноября. Пострадал несовершеннолетний пассажир одной из машин, автомобили были повреждены. По данным полиции, судья выехал на встречную полосу движения, передвигался с подложными госзнаками на машине и отказался после ДТП от медицинского освидетельствования. Административные протоколы были переданы в Ростовский областной суд, но их вернули в полицию из-за отсутствия представления генпрокурора РФ.

«Коллегией вынесено решение о привлечении судьи Азовского городского суда Ростовской области Гудкина к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. В удовлетворении заявления Гудкина об отставке отказано», — говорится в сообщении.