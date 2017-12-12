В полиции прокомментировали жестокое нападение на алматинку

«По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК — Разбой. В состав специально созданной следственно-оперативной группы, созданной в УВД Бостандыкского района, вошли также сотрудники криминальной полиции города. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.