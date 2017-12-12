В полиции прокомментировали жестокое нападение на алматинку
В ДВД Алматы прокомментировали нападение на женщину, произошедшее вечером 10 декабря, передает Zakon.kz.
В ДВД Алматы прокомментировали нападение на женщину, произошедшее вечером 10 декабря, передает Zakon.kz.
«По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК — Разбой. В состав специально созданной
Алматинка рассказала о жестоком нападении на ее маму, прогуливавшуюся вдоль Большой Алматинки в верхней части города.
Женщине угрожали ножом и угрожали убить, если она закричит. Добычей преступников стал телефон.