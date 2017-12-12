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17:33 (мск), источник: Zakon.kz

В полиции прокомментировали жестокое нападение на алматинку

В ДВД Алматы прокомментировали нападение на женщину, произошедшее вечером 10 декабря, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК — Разбой. В состав специально созданной следственно-оперативной группы, созданной в УВД Бостандыкского района, вошли также сотрудники криминальной полиции города. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Алматинка рассказала о жестоком нападении на ее маму, прогуливавшуюся вдоль Большой Алматинки в верхней части города.

Женщине угрожали ножом и угрожали убить, если она закричит. Добычей преступников стал телефон.

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