В Башкирии бизнесмен незаконно сделал пляж у реки Белой платным

После проверки было установлено, что ООО «Резидент» построило базу отдыха «Агидель» на арендованном участке на берегу водоема. При этом директор фирмы незаконно огородил забором часть пляжа и взимал с граждан входную плату в размере 50 рублей.

Между тем, согласно Водному кодексу РФ, граждане имеют право на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования.

По данному факту прокуратура города возбудила в отношении организации административное дело по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту», по результатам рассмотрения которого её деятельность приостановлена на 30 суток.

Кроме того, прокуратура в судебном порядке обязала компанию обеспечить свободный доступ к береговой полосе.