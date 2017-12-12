В Башкирии бизнесмен незаконно сделал пляж у реки Белой платным
Жители города Агидель пожаловались в прокуратуру на ограничение свободного доступа к реке.
Жители города Агидель пожаловались в прокуратуру на ограничение свободного доступа к реке.
После проверки было установлено, что ООО «Резидент» построило базу отдыха «Агидель» на арендованном участке на берегу водоема. При этом директор фирмы незаконно огородил забором часть пляжа и взимал с граждан входную плату в размере 50 рублей.
Между тем, согласно Водному кодексу РФ, граждане имеют право на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования.
По данному факту прокуратура города возбудила в отношении организации административное дело по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту», по результатам рассмотрения которого её деятельность приостановлена на 30 суток.
Кроме того, прокуратура в судебном порядке обязала компанию обеспечить свободный доступ к береговой полосе.
Бизнесмену пришлось устранить нарушение и демонтировать забор.