Суд не отпустил Марата Оганесяна домой
Апелляционная комиссия оставила в силе постановление о заключении обвиняемого под стражу.
Апелляционная комиссия оставила в силе постановление о заключении обвиняемого под стражу.
Заключенный Марат Оганесян и его защитники надеялись оспорить постановление Петербургского городского суда, который оставил подсудимого под стражей.
Адвокаты просили отпустить Оганесяна домой, сменив меру пресечения на домашний арест. Защита настаивала, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано с нарушениями. Апелляционная коллегия рассмотрела жалобу, но постановление оставила без изменений. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2018 года остается в силе.
К слову, сейчас Оганесян находится не в камере, а на больничной койке в Областной больнице имени Гааза УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. О диагнозе больного не сообщается.
Напомним, бывший