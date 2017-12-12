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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд не отпустил Марата Оганесяна домой

Апелляционная комиссия оставила в силе постановление о заключении обвиняемого под стражу.

Заключенный Марат Оганесян и его защитники надеялись оспорить постановление Петербургского городского суда, который оставил подсудимого под стражей.

Адвокаты просили отпустить Оганесяна домой, сменив меру пресечения на домашний арест. Защита настаивала, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано с нарушениями. Апелляционная коллегия рассмотрела жалобу, но постановление оставила без изменений. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2018 года остается в силе.

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К слову, сейчас Оганесян находится не в камере, а на больничной койке в Областной больнице имени Гааза УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. О диагнозе больного не сообщается.

Напомним, бывший вице-губернатор Петербурга проходит фигурантом по двум уголовным делам о мошенничестве и получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове. Оганесян заключил сделку со следствием и признался в хищении 50 миллионов рублей.

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