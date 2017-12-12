В Светлом в жилом доме обрушился потолок, один человек пострадал

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Чтобы зайти или выйти из дома жителям необходимо либо иметь резиновые сапоги, либо обладать умениями канатоходца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3W5-0ZZ_0HI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В подъезде из-под воды выступают бетонные блоки. Однако даже они не спасают, выйти из дома, не намочив ноги, просто не получится. Пенсионеров, живущих здесь, выводят под руки, каждый такой выход — очередное повышение давления.

— Вот такие вот у нас ужасные условия! Невозможно пройти.

Озеро перед домом и в подъезде не единственная проблема жильцов. Гниющий деревянный потолок обрушился на голову одного из жителей. Дальше как в фильме: поскользнулся, упал, очнулся, гипс. В жизни вместо гипса — сотрясение головного мозга.

Сергей Кузьмин, житель дома № 17:

— Услышали громкий грохот, вышли из квартиры, начали подниматься. Глядим, обвалился потолок. Я поднялся сюда, и остальная часть потолка рухнула на меня. У меня сейчас сотрясение головного мозга. Это у меня, молодого. А если пожилые женщины, которые здесь живут?

Деревянный дом был построен еще в далеком 62-м году в качестве барака. Сейчас строение в критическом состоянии, сыпятся стены, обваливаются потолки, скрипят половицы в ступенях.

— Видите, весь дом сгнил, видите вон один доски, во, все.

За личные средства жильцы дома наняли экспертов для проведения независимой экспертизы на предмет аварийности жилья.

Елена Лысенко, житель дома № 17:

— Проводили независимую экспертизу, получили вот технический ответ. Результат, тут написано: на основании технического отчета по улице Береговой дом признан аварийным и непригодным для проживания.

Александр Блинов, глава Светловского городского округа:

— Там заключение такое двоякое. Я дал поручение, и мы сделаем дополнительную экспертизу, чтобы детально разобраться, что с этим домом в дальнейшем делать и что планировать. Мы участвовать в программе переселения из аварийного жилья в 18 году, у нас нет такой статьи, и мы не будем. То есть в 18 году это точно не произойдет.