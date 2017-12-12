Еще три человека задержаны за пособничество зарубежным боевикам

Источник: Zakon.kz

«12 декабря КНБ по результатам оперативно-розыскных мероприятий, с участием органов внутренних дел, задержаны 3 жителя города Степногорск Акмолинской области. Указанные лица подозреваются в систематическом распространении в социальных сетях Интернета агитационных материалов международных террористических организаций, а также пособничестве зарубежным боевикам», — сказано в сообщении КНБ РК.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, начатых по фактам пропаганды и финансирования терроризма.