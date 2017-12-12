Еще три человека задержаны за пособничество зарубежным боевикам
Трое жителей Степногорска задержаны по подозрению в пособничестве зарубежным боевикам, передает Zakon.kz со ссылкой на
Трое жителей Степногорска задержаны по подозрению в пособничестве зарубежным боевикам, передает Zakon.kz со ссылкой на
«12 декабря КНБ по результатам
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, начатых по фактам пропаганды и финансирования терроризма.
8 декабря КНБ сообщил о задержании в СКО пяти иностранцев, живущих в Казахстане по виду на жительство, подозреваемых в причастности к международным террористическим организациям, пособничестве зарубежным боевикам.