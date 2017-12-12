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17:42 (мск), источник: Zakon.kz

Еще три человека задержаны за пособничество зарубежным боевикам

Трое жителей Степногорска задержаны по подозрению в пособничестве зарубежным боевикам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Источник: Zakon.kz
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«12 декабря КНБ по результатам оперативно-розыскных мероприятий, с участием органов внутренних дел, задержаны 3 жителя города Степногорск Акмолинской области. Указанные лица подозреваются в систематическом распространении в социальных сетях Интернета агитационных материалов международных террористических организаций, а также пособничестве зарубежным боевикам», — сказано в сообщении КНБ РК.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, начатых по фактам пропаганды и финансирования терроризма.

8 декабря КНБ сообщил о задержании в СКО пяти иностранцев, живущих в Казахстане по виду на жительство, подозреваемых в причастности к международным террористическим организациям, пособничестве зарубежным боевикам.

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