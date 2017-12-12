Допрос свидетелей по делу экс-министра Меренкова отменили
Правда, только на сегодняшний день.
Правда, только на сегодняшний день.
Заседание по делу
Сегодня в зал суда пришли представители областного правительства в качестве потерпевших. А вот представителей от городской администрации в том же ранге не было никого.
«Обсуждается возможность продолжения рассмотрения дела при данной явке — при отсутствии одного потерпевшего», — уточнил судья Владислав Сторожук.
Сегодня планировалось начать допрос свидетелей со стороны обвинения. Но
По версии следствия, Вадим Меренков причастен к незаконной раздаче земель в Кировском округе, ущерб оценивают более чем в 200 млн рублей. Также,