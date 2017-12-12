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14:56 (мск), источник: СуперОмск

Допрос свидетелей по делу экс-министра Меренкова отменили

Правда, только на сегодняшний день.

Заседание по делу экс-министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова проходило долго. Вместо допроса свидетелей со стороны обвинения присутствующие слушали прокурора Антона Рябуху, который зачитывал материалы дела.

Сегодня в зал суда пришли представители областного правительства в качестве потерпевших. А вот представителей от городской администрации в том же ранге не было никого.

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«Обсуждается возможность продолжения рассмотрения дела при данной явке — при отсутствии одного потерпевшего», — уточнил судья Владислав Сторожук.

Сегодня планировалось начать допрос свидетелей со стороны обвинения. Но из-за неявки потерпевших этого не произошло, и порядок заседания пришлось изменить — прокурор Антон Рябуха зачитывал материалы дела. Нередко упоминал имя уже осужденного первого вице-губернатора Юрия Гамбурга.

По версии следствия, Вадим Меренков причастен к незаконной раздаче земель в Кировском округе, ущерб оценивают более чем в 200 млн рублей. Также, экс-глава регионального Минимущества не принял меры по повышению арендной платы «ОмскВодоканала». В результате городской казне был причинен крупный ущерб в размере не менее 884 млн рублей.

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