Налетчики совершили серию дерзких ограблений в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Полицейские задержали преступную группу, которая подозревается в ограблении нескольких букмекерских контор в Шымкенте, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

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В городскую полицию седьмого декабря обратилась 26-летняя девушка, которая сообщила, что ночью на букмекерскую контору напали неизвестные. Злоумышленники нанесли девушке и охраннику травмы и забрали из кассы 180 тысяч тенге.

Стражи порядка задержали шестерых жителей области в возрасте от 18 до 27 лет, которые признались в преступлении. Следствие установило причастность задержанных к пяти ограблениям, совершенным в городе.

Полицейские выяснили, что преступная группа действовала по наработанной схеме. Грабители заходили в букмекерские конторы, угрожали расправой сотрудникам заведения, забирали деньги, а затем скрывались с места преступления. Краденые деньги подозреваемые тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 400 тысяч тенге.

Проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Подозреваемые арестованы. Ведется расследование. В настоящее время полиция выясняет, причастны ли задержанные к совершению других преступлений.