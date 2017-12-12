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8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
15:18 (мск), источник: Ведомости

Полиция назвала причину взрыва на крупнейшем газовом хабе в Австрии

Взрыв на сетевой газовой станции в Баумгартене произошел по причине технической неисправности, сообщает австрийская полиция.

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«Причина взрыва в Баумгартене связана с технической причиной. Государственное управление уголовного розыска начинает расследование», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Место взрыва оцеплено.

По предварительным данным, в ходе произошедшего сегодня утром взрыва на крупнейшем австрийском газовом хабе компании OMV в Баумгартене один человек погиб, 60 — пострадали, сообщают AFP и Bloomberg.

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