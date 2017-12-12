Полиция назвала причину взрыва на крупнейшем газовом хабе в Австрии

«Причина взрыва в Баумгартене связана с технической причиной. Государственное управление уголовного розыска начинает расследование», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Место взрыва оцеплено.

По предварительным данным, в ходе произошедшего сегодня утром взрыва на крупнейшем австрийском газовом хабе компании OMV в Баумгартене один человек погиб, 60 — пострадали, сообщают AFP и Bloomberg.