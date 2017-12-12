В Сочи шторм разрушил набережную в поселке Лоо

Источник: ЮГА.ру

Местные предприниматели сообщили, что волны сильно повредили брусчатку, отошла подпорная стена.

«На данный момент ведется обследование пляжа и набережной, чтобы определить ущерб», — сообщили порталу Юга.ру в управлении по курортному делу и туризму администрации Сочи.

В управлении напомнили, что к курортному сезону 2017 года на набережной восстановили насыпную гальку и построили новую подпорную стену, которая должна была справиться с самыми сильными волнами.

Как сообщали Юга.ру, 3 декабря 2016 года в Сочи бушевал ураганный ветер. На участке Магри — Веселое наблюдалось сильное волнение моря. Волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.