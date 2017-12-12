«Газель» коммунальщиков вспыхнула в Новосибирске

Автомобиль аварийной службы сгорел сегодня в Первомайском районе Новосибирска. Пламя охватило весь кузов. Очевидцы слышали хлопки. Столб черного дыма поднялся выше пятиэтажки. Огонь сначала пытались потушить прохожие. Об инциденте написали пользователи соцсетей.

— У дома № 14 на улице Твардовского загорелась «Газель». По словам подписчиков, в Газели взорвалось несколько баллонов. Читатели отмечают, что автомобиль относится к аварийной службе, однако к какой именно, не уточняется. Судя по фотографиям нашей подписчицы, машина принадлежит местному ЖКХ, — сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».