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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

«Газель» коммунальщиков вспыхнула в Новосибирске

Машина сгорела, пострадавших нет.

Автомобиль аварийной службы сгорел сегодня в Первомайском районе Новосибирска. Пламя охватило весь кузов. Очевидцы слышали хлопки. Столб черного дыма поднялся выше пятиэтажки. Огонь сначала пытались потушить прохожие. Об инциденте написали пользователи соцсетей.

— У дома № 14 на улице Твардовского загорелась «Газель». По словам подписчиков, в Газели взорвалось несколько баллонов. Читатели отмечают, что автомобиль относится к аварийной службе, однако к какой именно, не уточняется. Судя по фотографиям нашей подписчицы, машина принадлежит местному ЖКХ, — сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, звонок о пожаре поступил дежурным в 14 часов 4 минуты. Через четверть часа пожарные были на месте. Еще через 15 минут огонь потушили. По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас эксперты устанавливают причины, по которым загорелся автомобиль.

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