СК: в Черняховске из окна второго этажа выпал четырёхлетний мальчик
В воскресенье, 10 декабря, в Черняховске из окна второго этажа выпал ребёнок. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В воскресенье, 10 декабря, в Черняховске из окна второго этажа выпал ребёнок. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По предварительным данным, оставшись днём без присмотра, четырёхлетний мальчик открыл окно и через него выпал с высоты второго этажа одного из жилых домов. Родители и ещё трое малышей находились в других комнатах.
Соседские дети, гулявшие в тот момент на улице, принесли пострадавшего в квартиру. Родители вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Жизни четырёхлетнего мальчика ничто не угрожает, но ребёнок получил серьёзные травмы. Медики поставили диагноз «закрытая
Следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.