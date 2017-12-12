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15:59 (мск), источник: Клопс.ru

СК: в Черняховске из окна второго этажа выпал четырёхлетний мальчик

В воскресенье, 10 декабря, в Черняховске из окна второго этажа выпал ребёнок. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Источник: Клопс.ru

По предварительным данным, оставшись днём без присмотра, четырёхлетний мальчик открыл окно и через него выпал с высоты второго этажа одного из жилых домов. Родители и ещё трое малышей находились в других комнатах.

Соседские дети, гулявшие в тот момент на улице, принесли пострадавшего в квартиру. Родители вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Жизни четырёхлетнего мальчика ничто не угрожает, но ребёнок получил серьёзные травмы. Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы».

Следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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