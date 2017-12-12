СК: в Черняховске из окна второго этажа выпал четырёхлетний мальчик

Источник: Клопс.ru

По предварительным данным, оставшись днём без присмотра, четырёхлетний мальчик открыл окно и через него выпал с высоты второго этажа одного из жилых домов. Родители и ещё трое малышей находились в других комнатах.

Соседские дети, гулявшие в тот момент на улице, принесли пострадавшего в квартиру. Родители вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Жизни четырёхлетнего мальчика ничто не угрожает, но ребёнок получил серьёзные травмы. Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы».