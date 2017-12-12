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15:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске будут судить пассажира за покушение на жизнь таксиста

Мужчина не пожелал расплачиваться за поездку, достал нож и ударил таксиста в шею.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего омича, обвиняемого в нападении на таксиста.

Случай произошел 22 августа этого года. По данным следствия, обвиняемый Максим Догадин вызвал такси из поселка Лузино до улицы Дианова в Омске. При этом мужчина был сильно пьян. Когда около 23:30 машина доставила его до указанного адреса, он отказался расплатиться за поездку. Вместо этого он ударил 52-летнего водителя ножом в шею, повредив яремные вены.

— Однако умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку потерпевшему удалось вырваться и быстро обратиться за медпомощью и в полицию. В течение часа злоумышленник был задержан, у него изъят нож, который он носил за поясом шорт, — пояснили в СУ СКР по Омской области.

Дело квалифицировали по статье «Покушение на убийство из корыстных побуждений». В настоящий момент оно передано в суд. Фигурант, ранее неоднократно судимый, частично признал свою вину.

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