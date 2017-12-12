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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

На проспекте Стачек обрушились строительные леса

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сильный ветер и человеческая халатность сделали свое дело. На проспекте Стачек, около ЗАГСа обрушилась металлоконструкция. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Они рассказывают, что летящие балки от строительной конструкции чудом не задели остановку общественного транспорта, проезжающие мимо автомобили и прохожих.

— Пострадавших нет, только что сестра звонила.. ей с двумя дочками тупо повезло, только отошли и рухнуло, — рассказывает в комментариях участница сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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Ей вторит еще один комментатор.

— Пострадавших не было, пешеходы отбежать успели. Машины с первого взгляда тоже не задело, так как все стояли на красном светофоре. А вот если бы был зелёный…, — пишет он.

Петербуржцы один за другим отмечают, что, вероятно, леса не очень надежно закрепили.

— С месяц назад проходил под этими лесами — хотелось быстрее пробежать, поскольку они уже тогда стояли кое-как. Контроля там никакого не было, — рассказывают они в комментариях.

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