На проспекте Стачек обрушились строительные леса

Сильный ветер и человеческая халатность сделали свое дело. На проспекте Стачек, около ЗАГСа обрушилась металлоконструкция. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Они рассказывают, что летящие балки от строительной конструкции чудом не задели остановку общественного транспорта, проезжающие мимо автомобили и прохожих.

— Пострадавших нет, только что сестра звонила.. ей с двумя дочками тупо повезло, только отошли и рухнуло, — рассказывает в комментариях участница сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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Ей вторит еще один комментатор.

— Пострадавших не было, пешеходы отбежать успели. Машины с первого взгляда тоже не задело, так как все стояли на красном светофоре. А вот если бы был зелёный…, — пишет он.

Петербуржцы один за другим отмечают, что, вероятно, леса не очень надежно закрепили.