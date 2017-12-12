На проспекте Стачек обрушились строительные леса
По предварительной информации, пострадавших нет.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сильный ветер и человеческая халатность сделали свое дело. На проспекте Стачек, около ЗАГСа обрушилась металлоконструкция. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Они рассказывают, что летящие балки от строительной конструкции чудом не задели остановку общественного транспорта, проезжающие мимо автомобили и прохожих.
— Пострадавших нет, только что сестра звонила.. ей с двумя дочками тупо повезло, только отошли и рухнуло, — рассказывает в комментариях участница сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ей вторит еще один комментатор.
— Пострадавших не было, пешеходы отбежать успели. Машины с первого взгляда тоже не задело, так как все стояли на красном светофоре. А вот если бы был зелёный…, — пишет он.
Петербуржцы один за другим отмечают, что, вероятно, леса не очень надежно закрепили.
— С месяц назад проходил под этими лесами — хотелось быстрее пробежать, поскольку они уже тогда стояли