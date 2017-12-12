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16:26 (мск), источник: Калининград.Ru

На Советском проспекте внедорожник на полном ходу врезался в трамвай из-за отвалившегося колеса

На Советском проспекте внедорожник врезался в трамвай. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в понедельник, 11 декабря, около 23:50 в районе дома № 19. Полиция установила, что 33-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и на полном ходу въехал в трамвай под управлением 42-летней женщины.

По предварительным данным, причиной аварии стало отвалившееся колесо внедорожника.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. Единственный пассажир, который выходил из трамвая в момент происшествия, успел отбежать на безопасное расстояние. Правоохранительные органы проводят проверку.

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