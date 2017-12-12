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16:38 (мск), источник: РИА Новости

В МВД рассказали, откуда шла основная часть ложных сообщений о минировании

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Основная часть ложных сообщений о терроризме в РФ была зафиксирована с территории Сирии, заявил замглавы МВД Игорь Зубов РИА Новости.

«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространённых Турция, Украина, США и Канада», — сказал Зубов.

По его словам, некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, «но это единичные факты».

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