В МВД рассказали, откуда шла основная часть ложных сообщений о минировании
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Основная часть ложных сообщений о терроризме в РФ была зафиксирована с территории Сирии, заявил замглавы МВД Игорь Зубов РИА Новости.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Основная часть ложных сообщений о терроризме в РФ была зафиксирована с территории Сирии, заявил замглавы МВД Игорь Зубов РИА Новости.
«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространённых Турция, Украина, США и Канада», — сказал Зубов.
По его словам, некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, «но это единичные факты».