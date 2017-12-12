Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Девушка нашла мужа на своем детском фото
Барановская повеселилась на вечеринке у Эмина Агаларова
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова - СМИ
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Задержание Михаила Саакашвили
17:18 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре из торгового центра пытались украсть украшения на 1 млн рублей

В Краснодаре задержали подозреваемого в попытке кражи ювелирных изделий и денег.

Источник: ЮГА.ру

В полицию обратился охранник торгового центра на улице Головатого. Он рассказал, что во время дежурства обнаружил неизвестного гражданина, который пытался вскрыть сейф торгового островка с золотом. На место прибыли полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Подозреваемого задержали. В отделе ранее судимый 30-летний краснодарец признался, что зашел в торгово-развлекательный центр еще в рабочее время и остался там до закрытия магазинов. Ночью он вскрыл кассу, где лежал ключ от сейфа с украшениями и более 150 тыс. рублей. Стоимость украшений превышала 1 млн рублей.

Выяснилось, что задержанный был в розыске за кражу парфюмерии из того же торгового центра, после которой ему в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Плюсы и минусы парка Галицкого
41 факт о Рамзане Кадырове
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь