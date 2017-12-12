В Краснодаре из торгового центра пытались украсть украшения на 1 млн рублей
В Краснодаре задержали подозреваемого в попытке кражи ювелирных изделий и денег.
В Краснодаре задержали подозреваемого в попытке кражи ювелирных изделий и денег.
В полицию обратился охранник торгового центра на улице Головатого. Он рассказал, что во время дежурства обнаружил неизвестного гражданина, который пытался вскрыть сейф торгового островка с золотом. На место прибыли полицейские, сообщает
Подозреваемого задержали. В отделе ранее судимый 30-летний краснодарец признался, что зашел в
Выяснилось, что задержанный был в розыске за кражу парфюмерии из того же торгового центра, после которой ему в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.