Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова - СМИ
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Задержание Михаила Саакашвили
16:48 (мск), источник: "Российская газета"

Калининградская таможня задержала янтарь на 4,8 млн рублей

В Калининградской области таможенники задержали контрабандистов, которые пытались перевезти через границу 18 килограммов янтаря редких крупных фракций. Общая стоимость солнечного камня составила 4,8 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, незаконными операциями с янтарем и его контрабандой занималась организованная преступная группа. Двух членов ОПГ задержали непосредственно в международном пункте пропуска «Мамоново 2 — Гжехотки», когда они пытались вывезти в Польшу партию минерала.

Янтарь контрабандисты спрятали в специально оборудованном тайнике автомобиля. Сейчас и машину, и камень сотрудники таможни изъяли.

В отношении двух членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой». Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бомбардировщики Ту-22М3 вернулись из Сирии в Мурманскую область
При взрыве газопровода в Австрии пострадал 21 человек
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь