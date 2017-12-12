Калининградская таможня задержала янтарь на 4,8 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, незаконными операциями с янтарем и его контрабандой занималась организованная преступная группа. Двух членов ОПГ задержали непосредственно в международном пункте пропуска «Мамоново 2 — Гжехотки», когда они пытались вывезти в Польшу партию минерала.

Янтарь контрабандисты спрятали в специально оборудованном тайнике автомобиля. Сейчас и машину, и камень сотрудники таможни изъяли.