Чиновников управления здравоохранения СКО подозревают во взяточничестве
АСТАНА, 12 дек — Sputnik. В производстве следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции по
АСТАНА, 12 дек — Sputnik. В производстве следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции по
Он проинформировал, что по данному коррупционному делу проводится досудебное расследование, подчеркнув, что не может озвучить детали дела в интересах следствия.
«Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия. Сам Владимир Безлер не находится под стражей, мера пресечения в отношении него пока не избиралась, он относится к категории подозреваемых лиц», — рассказал Идрисов.
Он заключил, что данный факт произошел 24 октября на рабочем месте.
Отметим, что Владимир Безлер был назначен руководителем управления здравоохранения