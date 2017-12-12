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18:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Чиновников управления здравоохранения СКО подозревают во взяточничестве

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. В производстве следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области находится уголовное дело в отношении должностных лиц областного управления здравоохранения, в том числе его руководителя Владимира Безлера, сообщил на брифинге руководитель следственного управления Асылбек Идрисов.

Источник: Sputniknews.kz
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Он проинформировал, что по данному коррупционному делу проводится досудебное расследование, подчеркнув, что не может озвучить детали дела в интересах следствия.

«Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия. Сам Владимир Безлер не находится под стражей, мера пресечения в отношении него пока не избиралась, он относится к категории подозреваемых лиц», — рассказал Идрисов.

Он заключил, что данный факт произошел 24 октября на рабочем месте.

Отметим, что Владимир Безлер был назначен руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области только в мае этого года.

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