Чиновников управления здравоохранения СКО подозревают во взяточничестве

Источник: Sputniknews.kz

Читайте также Фигуранты дела о хищениях в ЕНПФ заявили, что ждали деньги из Швейцарии

Он проинформировал, что по данному коррупционному делу проводится досудебное расследование, подчеркнув, что не может озвучить детали дела в интересах следствия.

«Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия. Сам Владимир Безлер не находится под стражей, мера пресечения в отношении него пока не избиралась, он относится к категории подозреваемых лиц», — рассказал Идрисов.

Он заключил, что данный факт произошел 24 октября на рабочем месте.