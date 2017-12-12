Чиновники мэрии Воронежа выявили 43 случая коррупции в 2017 году
Специализированный отдел в администрации работает с весны.
Специализированный отдел в администрации работает с весны.
Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Воронежа выявили 43 случая нарушения антикоррупционного законодательства в 2017 году. По всем случаям приняли соответствующие меры, сообщила начальник отдела Жанна Васильева на
В мероприятии участвовали специалисты профильных и территориальных подразделений администрации, управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, а также сотрудники прокуратуры Воронежа. Они обозначили основные направления своей работы по профилактике коррупционных нарушений. Участники семинара сошлись на том, что следует сосредоточиться на «правовом просвещении муниципальных служащих» и создании условий для недопущения нарушений.
Гордума одобрила создание отдела по борьбе с коррупцией 22 марта 2017 года. Его руководителем стала
По данным
С 1 января 2018 года
Его создание закреплено федеральным законом, принятым в июле 2017 года. Депутаты Воронежской облдумы дополнили соответствующим положением региональный закон.