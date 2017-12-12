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17:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чиновники мэрии Воронежа выявили 43 случая коррупции в 2017 году

Специализированный отдел в администрации работает с весны.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Воронежа выявили 43 случая нарушения антикоррупционного законодательства в 2017 году. По всем случаям приняли соответствующие меры, сообщила начальник отдела Жанна Васильева на семинаре-совещании в мэрии во вторник, 12 декабря.

В мероприятии участвовали специалисты профильных и территориальных подразделений администрации, управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, а также сотрудники прокуратуры Воронежа. Они обозначили основные направления своей работы по профилактике коррупционных нарушений. Участники семинара сошлись на том, что следует сосредоточиться на «правовом просвещении муниципальных служащих» и создании условий для недопущения нарушений.

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Гордума одобрила создание отдела по борьбе с коррупцией 22 марта 2017 года. Его руководителем стала экс-главный госинспектор труда по региону. Структурное подразделение подчиняется главе города Александру Гусеву.

По данным пресс-службы мэрии, создание отдела «придало антикоррупционной деятельности мэрии большую стройность» и позволило использовать в этой сфере хорошо зарекомендовавшие себя формы работы. Контекст.

С 1 января 2018 года чиновников-коррупционеров начнут вносить в единый государственный реестр. В список будут включать высших госчиновников, работников прокуратуры, СК и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, военнослужащих, государственных гражданских и муниципальных служащих, а также сотрудников Центробанка, госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медстрахования, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Список пригодится при отборе претендентов на замещение должностей госслужбы.

Его создание закреплено федеральным законом, принятым в июле 2017 года. Депутаты Воронежской облдумы дополнили соответствующим положением региональный закон.

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