В МВД назвали Сирию основным источником звонков о лжеминировании объектов в России

Источник: РИА "Новости"

«Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии», — сказал Зубов журналистам во вторник.

По его словам, анонимные звонки, помимо Сирии, поступали с территории Турции, Украины, США, Канады, а также Казахстана и Узбекистана.

«По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», — отметил он.

Более 2,5 тысяч уголовных дел возбуждено по фактам анонимных звонков об угрозах взрыва в городах России в 2017 году, сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

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«В текущем периоде 2,7 тысячи таких фактов, по которым уголовные дела возбуждены», — сказал Зубов во вторник «Интерфаксу».

Осенью 2017 года экстренные службы крупных городов по всей России регулярно получали звонки о якобы заложенных бомбах на различных объектах. Ни один случай не подтвердился. В середине ноября власти Москвы оценивали ущерб от подобных звонков, сообщив, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

Из-за анонимных звонков об угрозе взрывов с сентября в российских городах были эвакуированы 2,3 млн человек.