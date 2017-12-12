Дело о гибели в Орше мальчика, которого застрелил старший брат, закрыто

Источник: Комсомольская правда

Поставлена точка в деле о гибели 9-летнего мальчика из Орши, в которого случайно выстрелил старший брат.

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— Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 144 УК РБ. Следователи провели расследование и в результате пришли к выводу, что производство по делу подлежит прекращению. На момент трагедии старшему брату было 13 лет, а уголовная ответственность наступает с 14, — рассказала «Комсомолке» официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

К слову, в отношении отца мальчиков провели проверку: законно ли он хранил дома оружие и боеприпасы.

— В действиях мужчины нет состава преступления как по ч. 1 статьи 295−1 УК РБ («Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия»), так и по статье 300 УК РБ («Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия»). Было отказано в возбуждении уголовного дела по этим статьям.