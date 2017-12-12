В Ленинградской области эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой внутри

Источник: РИА Новости

Во вторник около 9.00 мск в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нескольким минутами ранее от придорожной гостиницы в Ивангороде был совершен угон принадлежащего ему автомобиля, в салоне которого находилась его 78-летняя мать.

«Информация была незамедлительно передана нарядам ГИБДД. В результате слаженных действий сотрудников полиции на 128 километре автодороги “Нарва” указанный автомобиль остановлен, а злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний житель сопредельного государства», — сообщила Волк журналистам.

Автодорога «Нарва» имеет протяженность около 129 километров и заканчивается в Ивангороде на границе с Эстонией.