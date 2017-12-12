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17:47 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой внутри

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Ленобласти задержали перед границей с Эстонией автомобиль, угнанный иностранцем с пенсионеркой внутри, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

Во вторник около 9.00 мск в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нескольким минутами ранее от придорожной гостиницы в Ивангороде был совершен угон принадлежащего ему автомобиля, в салоне которого находилась его 78-летняя мать.

«Информация была незамедлительно передана нарядам ГИБДД. В результате слаженных действий сотрудников полиции на 128 километре автодороги “Нарва” указанный автомобиль остановлен, а злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний житель сопредельного государства», — сообщила Волк журналистам.

Автодорога «Нарва» имеет протяженность около 129 километров и заканчивается в Ивангороде на границе с Эстонией.

Официальный представитель МВД России также сообщила, что в настоящее время подозреваемый доставлен в ближайший отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшей женщине оказана первая помощь.

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 В Ленинградской области эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой внутри
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