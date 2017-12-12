Под Волгоградом подросток угонял машины ради поездок на свидание к любимой

Дело в том, что подросток влюбился в девочку из соседнего хутора. Но до нее 80 километров пути, пешком не дойдешь. И тогда парень угнал первую машину для поездки на свидание. Это было 11 ноября.

Первый автомобиль заглох еще до выезда из поселка. Угнал вторую, но у нее через пару километров пути закончился бензин. Пришлось бросить. Попытался угнать третью, но не смог даже выехать на ней со двора — воришку заметил хозяин и спугнул. В тот день подросток скрылся, но его все равно вычислили. Теперь он проходит по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», и грозит ему до 5 лет колонии, уточняют в ГУ МВД региона.