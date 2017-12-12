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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом подросток угонял машины ради поездок на свидание к любимой

В Серафимовичском районе кто-то повадился угонять машины. За несколько дней пропали сразу несколько автомобилей. Причем все — «ВАЗ».

Источник: Комсомольская правда

Оказалось все это дело рук 17-летнего местного юноши. Его уже задержали, и он рассказал, что угонял машины ради встречи с любимой.

Дело в том, что подросток влюбился в девочку из соседнего хутора. Но до нее 80 километров пути, пешком не дойдешь. И тогда парень угнал первую машину для поездки на свидание. Это было 11 ноября.

13 ноября он вновь собрался к «невесте», но попытки уехать на чужом авто закончились провалом.

Первый автомобиль заглох еще до выезда из поселка. Угнал вторую, но у нее через пару километров пути закончился бензин. Пришлось бросить. Попытался угнать третью, но не смог даже выехать на ней со двора — воришку заметил хозяин и спугнул. В тот день подросток скрылся, но его все равно вычислили. Теперь он проходит по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», и грозит ему до 5 лет колонии, уточняют в ГУ МВД региона.

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