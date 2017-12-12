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18:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске подростки догнали и повалили на землю грабителя, а потом передали милиции

В Минске четыре подростка задержали матерого грабителя, который похитил выручку из кассы магазина на улице Червякова.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В торговом зале один из посетителей увидел, что работница магазина отлучилась и оставила ключи в кассе. Не удержался: забрал все бумажные деньги — 1 200 рублей. Но вовремя вернувшаяся кассир попыталась остановить его. Тот вырвался. А гражданка продолжала преследование на улице. звала на помощь.

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Свидетелями этой картины стали несовершеннолетние ребята. Сориентировались быстро: настигли беглеца, повалили на землю и передали милиции.

Оказалось, что 39-летний минчанин нигде не работает и раньше неоднократно был судим. Кстати, хищения из кассы магазина в его «послужном списке» уже есть. Все это случилось вечером 10 декабря. А сегодня корреспонденты «СБ» стали свидетелями завершения необычной истории.

Начальник Центрального РУВД Минска Артур Шахлай встретился с ребятами и вручил им грамоты и сувениры за активную гражданскую позицию. Один из подростков, школьник Кирилл Егоров, единоборствами не занимается, зато обучается в футбольной академия минского Динамо. Он вспоминает:

— Сами из этого района, гуляли. Услышали зов о помощи и бросились в погоню. Грабитель просил отпустить его, дать шанс. Говорил, что посадят. Мы на уговоры не поддались — раньше надо было думать.

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