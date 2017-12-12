СНБ задержала взяточницу и мошенника

Источник: Podrobno.uz

Жительница Язъяванского района Ферганской области обратилась в территориальное управление СНБ с заявлением, в котором указала, что заместитель директора филиала Махмуда Кодирова вымогает у неё 2 миллиона сумов.

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«За эти деньги она обещала изменить сроки посещения учебных курсов, а также прикрыть женщину во время отсутствия на занятиях. Оперативники провели спецоперацию и задержали Кодирову с поличным при получении вымогаемой суммы», — отметил представитель СНБ.

Во время осмотра её служебного кабинета силовики изъяли еще 10,5 миллиона сумов, происхождение которых она не смогла объяснить. Сейчас правоохранители выясняют, у кого были получены эти денежные средства.

В отношении Махмуды Кодировой возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Еще одно правонарушение со стороны сотрудника госорганов было пресечено в Коканде. Инженер местного филиала ГУП «Сувокава» Хусан Жураев собирался продать 12 соток территории предприятия, где располагался водозаборный пункт, за 10 тысяч долларов США. Об этом стало известно из заявления жителя Коканда.

«Жураев пообещал оформить этот участок на имя племянника заявителя и в качестве оплаты за услугу попросил 10 тысяч долларов. Инженер был задержан с поличным в момент получения вымогаемых денег», — отметил представитель силового ведомства. .