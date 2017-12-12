Мингорсуд оставил без изменения приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка

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В сентябре этого года суд Центрального района Минска назначил бывшему первому зампредседателю правления Геннадию Господарику 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николаю Цырто — 9 лет колонии усиленного режима. У обоих, по решению суда, конфискуют имущество. С обвиняемых в доход государства будет взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды. С Господарика — Br387 тыс. 733, с Цырто — Br787 тыс. 828.

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Бывший топ-менеджер Беларусбанка Господарик приговорен к семи с половиной годам лишения свободыОн приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на 5 лет.

В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы от $2 тыс. до $90 тыс., которые с 2013 по 2016 год Геннадий Господарик получал от представителей частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс.