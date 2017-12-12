Мингорсуд оставил без изменения приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор первой инстанции в отношении бывших
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор первой инстанции в отношении бывших
В сентябре этого года суд Центрального района Минска назначил бывшему первому зампредседателю правления Геннадию Господарику 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николаю Цырто — 9 лет колонии усиленного режима. У обоих, по решению суда, конфискуют имущество. С обвиняемых в доход государства будет взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды. С Господарика — Br387 тыс. 733, с Цырто — Br787 тыс. 828.
Бывший
В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы от $2 тыс. до $90 тыс., которые с 2013 по 2016 год Геннадий Господарик получал от представителей частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан
Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении.