Бывший министр МВД попал в серьёзное ДТП: фото

По предварительной информации, машина, которая спровоцировала ДТП, принадлежит бывшему министру МВД Алексею Ройбу. Ему и водителю второго автомобиля понадобилась помощь врачей после аварии.

Как сообщают свидетели, машина экс-министра резко повернула и не пропустила автомобили, ехавшие по встречной полосе. В результате «манёвра» машина, за рулём которой находилась девушка, разбился всмятку. Автомобиль Алексея Ройбу получил менее серьёзные повреждения.