Бывший министр МВД попал в серьёзное ДТП: фото
Два автомобиля столкнулись сегодня на перекрёстке бульваров Дачия и Траян.
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Два автомобиля столкнулись сегодня на перекрёстке бульваров Дачия и Траян.
По предварительной информации, машина, которая спровоцировала ДТП, принадлежит бывшему министру МВД Алексею Ройбу. Ему и водителю второго автомобиля понадобилась помощь врачей после аварии.
Как сообщают свидетели, машина
Правоохранителям предстоит выяснить, по чьей вине произошло столкновение.