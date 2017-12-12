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23:17 (мск), источник: Publika.md

Бывший министр МВД попал в серьёзное ДТП: фото

Два автомобиля столкнулись сегодня на перекрёстке бульваров Дачия и Траян.

Источник: Publika.md
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По предварительной информации, машина, которая спровоцировала ДТП, принадлежит бывшему министру МВД Алексею Ройбу. Ему и водителю второго автомобиля понадобилась помощь врачей после аварии.

Как сообщают свидетели, машина экс-министра резко повернула и не пропустила автомобили, ехавшие по встречной полосе. В результате «манёвра» машина, за рулём которой находилась девушка, разбился всмятку. Автомобиль Алексея Ройбу получил менее серьёзные повреждения.

Правоохранителям предстоит выяснить, по чьей вине произошло столкновение.

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