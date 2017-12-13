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09:50 (мск), источник: Водитель Петербурга

ДТП на Софийской оказалось массовым, а водитель «проскакивал» между фурами

Стали известны некоторые подробности аварии, произошедшей вечером 12 декабря во Фрунзенском районе Петербурга.

Напомним, от удара о грузовик легковушка превратилась в груду металла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, примерно в 20:45 на Софийской улице столкнулись три транспортных средства: два грузовика и Hyundai Solaris. Пострадал пассажир легковушки. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, все произошло у дома 78 по Софийской улице. столкнулись в ведомстве говорят о четырёх участниках. В Купчино сошлись Scalia, Volvo, Hyundai и «Валдай». На месте работали два пожарных расчёта.

По данным «Водителя Петербурга», в момент столкновения водитель «Хендэ» пытался поиграть в шашки с грузовиками. Столкновение произошло в тот момент, когда легковушка «проскакивала» между двумя большегрузами.

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