ДТП на Софийской оказалось массовым, а водитель «проскакивал» между фурами

Напомним, от удара о грузовик легковушка превратилась в груду металла.

Несмотря на страшные повреждения автомобиля в вечернем ДТП на Софийской улице, в аварии выжили все. Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, примерно в 20:45 на Софийской улице столкнулись три транспортных средства: два грузовика и Hyundai Solaris. Пострадал пассажир легковушки. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, все произошло у дома 78 по Софийской улице. столкнулись в ведомстве говорят о четырёх участниках. В Купчино сошлись Scalia, Volvo, Hyundai и «Валдай». На месте работали два пожарных расчёта.