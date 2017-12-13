ДТП на Софийской оказалось массовым, а водитель «проскакивал» между фурами
Стали известны некоторые подробности аварии, произошедшей вечером 12 декабря во Фрунзенском районе Петербурга.
Стали известны некоторые подробности аварии, произошедшей вечером 12 декабря во Фрунзенском районе Петербурга.
Напомним, от удара о грузовик легковушка превратилась в груду металла.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, примерно в 20:45 на Софийской улице столкнулись три транспортных средства: два грузовика и Hyundai Solaris. Пострадал пассажир легковушки. В состоянии средней степени тяжести он был доставлен в больницу.
Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.
Как сообщает
По данным «Водителя Петербурга», в момент столкновения водитель «Хендэ» пытался поиграть в шашки с грузовиками. Столкновение произошло в тот момент, когда легковушка «проскакивала» между двумя большегрузами.