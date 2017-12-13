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09:29 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевске нашли двухлетнего ребёнка, брошенного матерью у автоцентра

В Гурьевске во вторник вечером был найден брошенный матерью на улице двухлетний ребёнок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Ребёнок был оставлен в коляске рядом с одним из автоцентров. Малыша обнаружили сотрудники предприятия и вызвали полицию.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних г. Гурьевска доставили найдёныша в районный отдел полиции. Выяснилось, что полицейские знают, чей это ребёнок. Его родители уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в похожей ситуации, рассказала Поставничая.

Так, в августе нынешнего года мать оставила ребёнка у своей подруги, а сама исчезла. По заявлению женщины, на попечении которой остался полуторагодовалый малыш, полицейские разыскали родителей.

Оказалось, взрослые находятся в состоянии развода и никак не могут определить, с кем должен остаться ребёнок. Во вторник, 12 декабря, мать забрала малыша из садика, а потом бросила его возле автоцентра.

Правоохранители разыскали отца, который забрал ребёнка домой. Мать всё ещё в розыске, уточнили в УМВД.

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