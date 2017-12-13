В Гурьевске нашли двухлетнего ребёнка, брошенного матерью у автоцентра

Ребёнок был оставлен в коляске рядом с одним из автоцентров. Малыша обнаружили сотрудники предприятия и вызвали полицию.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних г. Гурьевска доставили найдёныша в районный отдел полиции. Выяснилось, что полицейские знают, чей это ребёнок. Его родители уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в похожей ситуации, рассказала Поставничая.

Так, в августе нынешнего года мать оставила ребёнка у своей подруги, а сама исчезла. По заявлению женщины, на попечении которой остался полуторагодовалый малыш, полицейские разыскали родителей.

Оказалось, взрослые находятся в состоянии развода и никак не могут определить, с кем должен остаться ребёнок. Во вторник, 12 декабря, мать забрала малыша из садика, а потом бросила его возле автоцентра.