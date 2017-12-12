На ВДНХ загорелись строительные леса

«12 декабря 2017 года в 23 часа 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где по предварительной информации происходит загорание строительных лесов на площади около 100 кв. метров», — сказал сотрудник пресс-службы.