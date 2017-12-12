На ВДНХ загорелись строительные леса
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Строительные леса загорелись на площади 100 квадратных метров на ВДНХ в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщили «Интерфаксу» в
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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Строительные леса загорелись на площади 100 квадратных метров на ВДНХ в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщили «Интерфаксу» в
«12 декабря 2017 года в 23 часа 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где по предварительной информации происходит загорание строительных лесов на площади около 100 кв. метров», — сказал сотрудник
На месте пожара работают
«Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется», — добавил он.