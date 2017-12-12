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12 декабря, источник: Интерфакс

На ВДНХ загорелись строительные леса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Строительные леса загорелись на площади 100 квадратных метров на ВДНХ в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«12 декабря 2017 года в 23 часа 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где по предварительной информации происходит загорание строительных лесов на площади около 100 кв. метров», — сказал сотрудник пресс-службы.

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На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения, добавил он.

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«Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется», — добавил он.

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