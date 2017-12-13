После ДТП с комом металла на Софийской никто не погиб
Несмотря на страшные повреждения автомобиля в вечернем ДТП на Софийской улице, в аварии выжили все.
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Несмотря на страшные повреждения автомобиля в вечернем ДТП на Софийской улице, в аварии выжили все.
По официальной информации, столкнулись два грузовика и Hyundai Solaris. От иномарки почти ничего не осталось, но лишь пассажир получил травмы средней степени тяжести.
В момент столкновения легковой автомобиль пытался играть в шашки с фурами.