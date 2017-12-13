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09:40 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможным повышением уровня воды, сообщает дирекция КЗС.

Источник: РИА Новости

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов. В 22.00 12 декабря затворы судопропускных и водопропускных сооружений КЗС перекрыли доступ воды из Финского залива в дельту реки Невы», — говорится в сообщении.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

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По прогнозам синоптиков, непогода в Петербурге, в частности, усиление ветра, сохранится в течение ночи и первой половине дня 13 декабря. После нормализации погодных условий все механизмы защиты будут приведены в штатное положение.

«Согласно расчетам, время открытия судопропускного сооружения С-1 намечено на 12.00 13 декабря. Заход судов в порт Санкт-Петербурга будет возобновлен», — сообщает дирекция КЗС, отмечая, что время открытия может измениться в зависимости от погодных условий.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.

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