В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в
«Главное управление МЧС России по
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
По прогнозам синоптиков, непогода в Петербурге, в частности, усиление ветра, сохранится в течение ночи и первой половине дня 13 декабря. После нормализации погодных условий все механизмы защиты будут приведены в штатное положение.
«Согласно расчетам, время открытия судопропускного сооружения С-1 намечено на 12.00 13 декабря. Заход судов в порт
Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.