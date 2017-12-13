Могильный оператор

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В понедельник, 11 декабря, закончился процесс по одному из уголовных дел, возбужденных после массовых беспорядков на Хованском кладбище в 2016 году. По три года колонии получили пятеро выходцев из Средней Азии, участвовавших в драке со стороны землекопов. Портал iz.ru разбирался в деталях одного из самых громких криминальных событий последних лет.

Хроника побоища

Кладбище в Новой Москве оказалось в центре внимания ведущих российских СМИ после того, как 14 мая 2016 года на его территории случилась беспрецедентная массовая драка с участием нескольких сотен человек. Как установило следствие, около двухсот землекопов-иностранцев противостояли группе крепких молодых людей, вооруженных травматическим оружием. Часть из них оказалась членами клуба боевых единоборств «Здоровая нация». По крайней мере люди с такими надписями на майках приехали на нескольких машинах в тот роковой день к кладбищу.

После небольшой перепалки с рабочими, находившимися на центральной аллее, незваные гости начали избивать сотрудников и стрелять в них из травматического оружия.

Однако к такому ходу событий, как позже выяснило следствие, разнорабочие были готовы. Из глубины кладбища выскочила огромная толпа вооруженных лопатами, камнями и арматурой мигрантов. Они избили нескольких спортсменов, но костяку шайки удалось отступить за ограду, где те перезарядили травматическое оружие и вновь перешли в наступление.

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В какой-то момент на помощь мигрантам подоспело еще несколько групп — в результате боевики оказались в меньшинстве и быстро покинули место преступления. Часть их автомобилей была повреждена толпой разъяренных мигрантов.

Один из рейдеров, находившийся за рулем Lada Priora, на огромной скорости въехал в толпу гастарбайтеров. В результате сразу же погибли два молодых человека. Еще одно тело могильщика было найдено позже полицейскими — мужчина погиб от огнестрельных ранений. Все жертвы — граждане Таджикистана: 26-летний Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев и 42-летний Сайнуриддин Собиров.

По различным оценкам, в побоище участвовали до 400 человек.

С орудием пролетариата на рейдеров

«Они совершили хулиганство с применением оружия», — зачитала окончательное обвинение подсудимым судья Оксана Клименко перед оглашением приговора.

Используя в качестве оружия лопаты, камни и другие неустановленные предметы, стали демонстрировать свое превосходство перед находившимися там людьми. Оксана Клименко Судья

Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов были признаны виновными лишь в хулиганских действиях, хотя изначально иностранцам также инкриминировали причинение легкого вреда здоровью и умышленное повреждение чужого имущества.

От более тяжких составов, выдвинутых изначально, гособвинитель вынужден был отказаться во время прений сторон — в суде не удалось доказать причастность подсудимых ни к избиению потерпевших, фигурирующих в деле, ни к порче шести автомобилей.

Главными свидетелями со стороны обвинения в деле оказались сотрудники полиции, а потерпевшие не смогли опознать в подсудимых своих обидчиков.

Отказался суд и от более строгой квалификации преступных действий фигурантов. Из вмененной иностранцам части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство) исчез квалифицирующий признак «совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

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Этот пункт, хотя формально и не увеличивал санкцию для обвиняемых, но автоматически переводил преступление к категорию экстремистской направленности. В итоге им оставили «простое» хулиганство — «с применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п."а части 2 статьи 213 УК РФ).

Следователям граждане Таджикистана давали примерно похожие показания — они признали, что брали в руки камни, палки, но делали это исключительно в целях самообороны. Подсудимые подчеркивали, что никому так и не нанесли увечий. А один из осужденных, Шоймордан Ахмадов, заявил, что сначала был ранен неизвестными из травматического оружия и лишь после этого перешел к активной обороне.

Во время следствия обвиняемые не признали своей вины.

Мы не были согласны ни с предъявленными обвинениями на стадии следствия, которое длилось более 14 месяцев, ни с сегодняшним приговором, который обжалуем в Мосгорсуде. Адвокат осужденного Валерия Федорова

Прокуратуру же приговор вполне устроил.

Завершившийся процесс (если не считать обжалований) — лишь часть объемного дела о массовом побоище на самом крупном в столичном регионе кладбище. Его основной раздел — об организации массовых беспорядков и причинении тяжких увечий, повлекших смерть трех человек, — находится в производстве СКР.

Нечего терять

Причиной конфликта, согласно одной из версий, стал передел сферы обслуживания кладбища. За несколько дней до беспорядков группа спортсменов в футболках «Здоровая нация» наведывалась на кладбище. Как утверждают копатели, в том числе осужденные Щербинским судом, визитеры в ультимативной форме потребовали отдавать им часть прибыли.

С каждого могильщика они требовали 40 тыс. рублей ежемесячно, но таких денег там никто из нас не зарабатывал. Разнорабочий из Таджикистана Свидетель событий

По другим данным, новые «хозяева» хотели забрать весь заработок копателей, из которого обещали самим работягам 13 процентов.

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По словам собеседника iz.ru, доход рядового сотрудника был непостоянным — по договорной цене они ухаживали за могилами и копали ямы.

«Думаю, специально невыполнимые финансовые условия выдвинули, у них были другие люди на наши места», — рассуждает копатель-нелегал.

У мигрантов имелась и другая причина сопротивляться рэкетирам: многие из них жили здесь же — в общежитиях, в землянках, в бытовках. Кое-кто даже в автомобилях спал. Естественно, многие не имели документов на работу и находились в стране незаконно.

Организаторы бойни

Как писали «Известия», по основному уголовному делу о событиях 14 мая 2016 года проходят 16 человек. В числе обвиняемых начальник территориального отделения ритуального обслуживания (ТОРО) № 3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший сотрудник полиции по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков, один из учредителей общественной организации «Здоровая нация», юрист Александр Бочарников.

Источник: РИА "Новости"

У этих людей список куда более серьезных обвинений: организация массовых беспорядков, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, превышение должностных полномочий.

Сами представители «Здоровой нации» развернули широкую кампанию в свою поддержку в соцсетях. Члены организации утверждают, что занимаются патриотическим воспитанием молодежи. На допросах задержанные из числа членов «Здоровой нации» объяснили свой конфликт, вылившийся в кровопролитие, исполнением общественного долга.

Они указывают в своих допросах, что действовали в рамках закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Дескать, хотели навести порядок в некрополе, проверить документы у кладбищенских рабочих-таджиков, а в случае выявленных нарушений намеревались сообщить об этом в полицию.

Однако следствие собрало достаточно доказательств, указывающих на куда более прозаичный мотив преступления. Действия предполагаемых сообщников были направлены исключительно на перераспределение финансовых потоков. Иными словами, следствие уверено, что Юрий Чабуев хотел поставить под свой контроль заработок мигрантов. Иностранцы предоставляли те же самые услуги, что и контора, которую он возглавлял, — ТОРО-3 ГУП «Ритуал». Однако таджикские копатели пользовались гораздо большим спросом, так как готовы были работать за сумму в 2−3 раза меньше.

Для устранения конкурентов и были привлечены спортсмены из «Здоровой нации». Мотопатруль организации начал колесить по кладбищу еще в начале мая. Бойцы изучали места обитания мигрантов, их численность, провоцировали конфликты и намекали на нежелательность их присутствия в некрополе.

Они вели себя как хозяева не случайно. Согласно далеко идущему плану Чабуева, юриста Александра Бочарникова и бывшего следователя Георгия Макарьева (последние двое имели прямое отношение к «Здоровой нации»), активисты организации должны были войти в состав ЧОП на 31 кладбище. По данным следствия, на охрану одного кладбища ТОРО № 3 ежемесячно выделяла 3−3,5 млн рублей.

Источник: Агентство «Москва»

О том, что активисты и не думали о мирном разрешении конфликта, говорят результаты обысков и осмотра места происшествия: на «беседу» спортсмены привезли с собой охотничьи ружья, карабин «Сайга», травматическое оружие, бронежилеты, перцовые баллончики, кастеты, биты и стальные прутья, изготовленные кустарным способом для нанесения тяжких побоев.