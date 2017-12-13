Главный павильон ВДНХ не пострадал в результате пожара
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — В результате возгорания строительных лесов на территории ВДНХ у павильона № 1 «Центральный» во вторник вечером сам павильон не пострадал, заявили «Интерфаксу» в
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — В результате возгорания строительных лесов на территории ВДНХ у павильона № 1 «Центральный» во вторник вечером сам павильон не пострадал, заявили «Интерфаксу» в
«Вечером 12 декабря на ВДНХ произошло незначительное возгорание строительных лесов павильона № 1, по предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв. м. Повреждения павильона отсутствуют», — сказал собеседник агентства.
По его словам, строительные работы по договору на объекте проводила подрядная организация.
«Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия, по результатам которой будут предприняты соответствующие меры. Пострадавших в результате пожара нет», — подчеркнули в
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