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04:16 (мск), источник: Интерфакс

Главный павильон ВДНХ не пострадал в результате пожара

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — В результате возгорания строительных лесов на территории ВДНХ у павильона № 1 «Центральный» во вторник вечером сам павильон не пострадал, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе выставки в ночь на среду.

«Вечером 12 декабря на ВДНХ произошло незначительное возгорание строительных лесов павильона № 1, по предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв. м. Повреждения павильона отсутствуют», — сказал собеседник агентства.

По его словам, строительные работы по договору на объекте проводила подрядная организация.

«Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия, по результатам которой будут предприняты соответствующие меры. Пострадавших в результате пожара нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили о ликвидации возгорания на территории ВДНХ около полуночи. «Возгорание ликвидировано, площадь составила 100 квадратных метров», — сказал сотрудник пресс-службы. Сведений о пострадавших не поступало, добавил он.

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