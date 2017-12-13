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02:04 (мск), источник: Известия

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Ирана

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 13 декабря на востоке Ирана.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Фоторепортаж
Землетрясение на границе Ирака и Иран

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 63 км к северу от иранского города Керман с населением порядка 600 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3. В результате стихийного бедствия погибли почти 450 человек, еще 7 тыс. были ранены.

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