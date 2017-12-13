Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Ирана
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 13 декабря на востоке Ирана.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 13 декабря на востоке Ирана.
Об этом сообщил
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 63 км к северу от иранского города Керман с населением порядка 600 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.
12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3. В результате стихийного бедствия погибли почти 450 человек, еще 7 тыс. были ранены.