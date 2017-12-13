Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Ирана

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Фоторепортаж Землетрясение на границе Ирака и Иран

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 63 км к северу от иранского города Керман с населением порядка 600 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.